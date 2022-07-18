МИД Чехии предлагает ЕС пересмотреть отношения с Россией

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что намерен предложить странам Евросоюза пересмотреть основы отношений с Российской Федерацией с учетом «новых угроз».

Ян Липавский подчеркнул, что призывает подумать о том, какой должна быть новая политика всех стран Европейского союза в отношении Российской Федерации. Перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе он добавил, что необходимо пересматривать основы европейско-российских отношений.

Глава МИД Чехии считает, что обсуждение по пересмотру отношений с Россией может произойти уже в августе. При этом, Липавский отметил, что абсолютно неважно, пройдет ли эта встреча в официальной или неформальной обстановке — она необходима.

Политики Чехии ранее отмечали, что есть ряд принципов, на которые опирается ЕС при отношении с Россией, однако сегодня они недействительны. Такие принципы должны быть адаптированы к новой «враждебной реальности и подготовлены к российским угрозам».

Сегодня, 18 июля 2022 года, главы МИД ЕС намерены обсудить новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, а также рассмотреть помощь Украине. Ожидается, что новые экономические меры будут включать в том числе и импорт российского золота, а также новые индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц.