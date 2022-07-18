Шойгу приказал группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие ВСУ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приказал группировке «Восток» поражать средства вооружения большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время инспекции группировки «Восток» российской армии, министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил новые боевые задачи. Он приказал в первую очередь ставить в приоритет уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Он также отметил усиление ударных возможностей группировки и дал указания командующему.

Шойгу считает, что главное поражать артиллерийское вооружение ВСУ высокоточными ракетами для сохранения гражданской инфраструктуру. Он подчеркнул, что украинские военные ведут обстрелы из жилых кварталов населенных пунктов на территории Донбасса, что усложняет боевые задачи.

Ранее Сергей Шойгу посетил командные пункты российских группировок «Юг» и «Центр», которые возглавляются генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

В Минобороны РФ в очередной раз назвали главной задачей российской армии освобождение территории Донбасса. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ и союзные силы уже заняли практически все стратегические объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик.