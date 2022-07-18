МИД Китая пообещал содействовать российско-украинским мирным переговорам

Глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что китайская сторона не будет «сидеть сложа руки» во время эскалации конфликта на Украине.

Китайский министр пообещал «упорно содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров». По словам Ван И, официальный Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта, при этом он подчеркнул, что Китая не относится к государством, вовлеченным «в кризисную ситуацию в Украине».

Ван И подчеркнул, что кризис в Украине нанес серьезный удар не только по Европе, но и всему миру. Он отметил, что Китая не будет подливать «масло в огонь», однако не намерен «сидеть сложа руки».

По словам министра, Пекин будет продолжать свою политику, в которой вынужден указывать, что «кризис в Украине преподал суровый урок всему миру, и каждый заинтересован в том, чтобы серьезно к этому отнестись и как можно быстрее урегулировать конфликт».

Министр считает, что в сложившейся ситуации необходимо координировать усилия мирового сообщества для создания «эффективного и устойчивого механизма безопасности на европейском континенте». Ван И добавил, что правительство КНР сделает все возможное для скорейшего урегулирования конфликта.