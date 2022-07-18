Главы МИД стран ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Министр иностранных дел стран Европейского союза согласовали новый седьмой пакет санкций против Российской Федерации. Он содержит ряд дополнительных экономических ограничений.

Наверняка известно, что седьмой пакет санкций ЕС в отношении России не будет содержать дополнительных запретов на импорт российских энергоносителей. Касательно золота пока информаци не уточняется, однако эксперты полагают, что ЕС закроет доступ российскому золоту на мировой рынок. Кроме того, новые ограничения коснуться ряда физических и юридических лиц России.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский, прибывший на встречу министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюссель, заявил, что будет предлагать европейским партнерам пересмотр основы отношений с Российской Федерацией. По его словам, это необходимо ввиду новых угроз.

Липавский отметил, что страны ЕС должны серьезно задуматься, какой будет политика в отношении России, потому что речь идет о давлении не только на российскую сторону, но и обратном эффекте — когда ЕС страдает от своих же санкций относительно энергоресурсов.

Тем не менее, в Чехии считают, что пересмотр отношении необходим, а обсуждение такой возможности пройдет уже в августе. При этом, по словам главы МИД Чехии, абсолютно неважно «пройдет эта встреча официально или в неофициальном формате».