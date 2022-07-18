Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц СБУ

В Совете безопасности Украины решается вопрос о необходимости освобождения от занимаемых должностей 28 высокопоставленных лиц.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что после увольнения Венедиктовой и Баканова кадровая ревизия в украинских ведомствах не заканчивается.

Зеленский утверждает, что в настоящий момент правительство Украины детально прорабатывает вопрос о необходимости увольнения двадцати восьми сотрудников ВСУ, чьи результаты работы вызывают сомнения.