Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц СБУ
В Совете безопасности Украины решается вопрос о необходимости освобождения от занимаемых должностей 28 высокопоставленных лиц.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что после увольнения Венедиктовой и Баканова кадровая ревизия в украинских ведомствах не заканчивается.
Зеленский утверждает, что в настоящий момент правительство Украины детально прорабатывает вопрос о необходимости увольнения двадцати восьми сотрудников ВСУ, чьи результаты работы вызывают сомнения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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