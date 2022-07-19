ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону и обстреляли села в Брянской области

Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщает, что украинские военные выпустили шесть ракет по региону. Одна упала около Антоновского моста, пять — удалось сбить.

Заместитель главы региона Кирилл Стремоусов заявил, что удары наносились реактивной системой залпового огня HIMARS американского производства. Этим же РСЗО украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке. Ситуация в регионе говорит о том, что ВСУ усилили обстрелы жилого сектора.

Наиболее пострадавшими в Херсонской области оказались город Новая Каховка и близлежащие населенные пункты. Удары разрушили склады с селитрой, жилые дома, рынок и повредили больницу. Сообщается о пострадавших и погибших, однако количество не уточняется.

Ранее ВСУ нанесли удары по селу Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Богомаз отметил, что пострадали некоторые объекты расположены в Ломаковке, так как один из снарядов взорвался непосредственной близости от ЛЭП. Есть повреждения линий электропередач, поэтому в настоящее время в поселке отсутствует электричество.