Reuters: в новый пакет санкций ЕС против России попали Сергей Собянин и Александр Залдостанов

Информационное агентство Reuters сообщает, что в новый пакет санкций попали десятки граждан РФ, в том числе руководители мотоклуба «Ночные волки», мэр Москвы Сергей Собянин и ряд российских актеров.

В рамках седьмого пакета санкций ЕС ввел ограничения против таких российских актеров, как Сергей Безруков и Владимир Машков. Кроме того, в список санкций попали мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.

ЕС также принял решение включить в санкционный пакет российский мотоклуб «Ночные волки» и его руководителей. Скорее всего, речь идет о президенте мотоклуба Александре Залдостанове (Хирурге) и трех его заместителях, среди которых гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек.

В пояснительной записке отмечается, что официальная Братислава будет вынуждена согласится с санкциями и заморозить активы своего гражданина, который связан с санкционным мотоклубом «Ночные волки». Кроме того, подчеркивается, что введения ограничения против байкеров обсуждалось на самом высоком уровне — послами стран ЕС.

Эксперты считают, что ограничения на Залдостанова распространились не потому, что мотоклуб занимается противоречащими европейским ценностям вещами. Скорее всего санкции ввели из-за того, что президент «Ночных волков» в прошлом году получил паспорт ДНР из рук главы республики Дениса Пушилина.