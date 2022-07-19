Пентагон сообщил о третьем удачном испытании гиперзвукового оружия США

Пентагон сообщил, что проведено третье подряд успешное испытание гиперзвукового оружия США. Реактивная ракета была оснащена двигателем компании Raytheon.

До 2022 года считалось, что американские Вооруженные силы отстают от российских по нескольким параметрам, в том числе по наличию гиперзвуковых ракет. Тем не менее, на сегодняшний день американцы заявили уже о третьем успешном испытании ракеты с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon.

Третьи раз подряд гиперзвуковая ракета во время летных тестов удачно отделилась от воздушного судна и разогналась до гиперзвуковой скорости. Пентагон со ссылкой на Министерство обороны США подтверждает данные и открыто их публикует.

Руководитель ракетного подразделения компании Raytheon Уэс Кремер заявил, что гиперзвуковые возможности США — это важнейший императив, который позволил сделать шаг вперед Вооруженным силам страны.

Кремер считает, что последовательные успешные летные испытания дают еще большую уверенность американцам в технической зрелости подобных программ. Он также отметил, что такое оружие способно обеспечить безопасность США и он гордиться тем, что в ракетах был использован двигатель Raytheon.