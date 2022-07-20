Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ на территории Донбасса

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки войск «Запад», приказал жестко уничтожать беспилотники ВСУ и пресекать обстрелы на территории Донбасса.

Сергей Шойгу заявил, что российская армия должна жестко пресекать обстрелы на территории населенных пунктов Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины. Министр считает, что российская армия должна повышать оперативное уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника в приграничных с Россией районах.

Министр обороны РФ обратил внимание на то, что ВСУ получили новые средства контрбатарейной борьбы, поэтому необходимо усилить пресечение «националистами жилых кварталов на освобожденных территориях».

Ранее Шойгу провел инспекцию группировки «Юг», которая возглавляется генералом армии Сергеем Суровикиным, а также группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина и группировки «Восток» с командующими генерал-лейтенантом Русланом Мурадовым. Министр сделал выводы и дал новые указания российской армии.

Шойгу напомнил, что несмотря на освобожденные в ДНР населенные пункты Волноваха, а также стратегически важные районные центры к югу от столицы республики, специальная военная операция не завершена. Еще остаются подконтрольные ВСУ населенные пункты, как в ДНР, так и ЛНР.