Министерство экономики ФРГ прокомментировало предложение президента Российской Федерации Владимира Путина по запуску замороженного трубопровода «Северного потока-2».

В ведомстве считают, что вопрос о начале эксплуатации «Северного потока-2» пока не актуален, так как трубопровод не имеет сертификации. Другими словами, предложение российского лидера по запуску трубопровода не имеет никакого продолжения, пока «Северный поток-2» не получил соответствующие документы, разрешающие начало эксплуатации.

Официальный представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон подчеркнул, что немецкая сторона также рассматривала вопрос запуска «Северного потока-2», однако это было до декабря 2021 года, когда сертификацию не приостановили. После начала российской специальной военной операции, не только правительство Германии, но и других стран ЕС против запуска трубопровода.

При этом представитель немецкого ведомства не объяснил, как немецкая сторона собирается обеспечить энергетическую безопасность своего собственного народа. Ранее авторитетное издание Die Welt сообщало, что жители Германии требуют немедленного запуска «Северного потока-2» после слов Путина о том, что проект заморожен по инициативе правительства ФРГ.

В настоящее время трубопровод «Северный поток-2» полностью построен и готов к эксплуатации, однако для ее начала необходима сертификация оператора. Она была приостановлена правительством ФРГ на неопределенный срок, после того, как в Украине началась российская специальная военная операция.