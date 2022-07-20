CNBC: в США недооценивают последствия ограничения поставок и цен на российскую нефть

Институт анализа глобальной безопасности США считает, что сама по себе идея ограничить стоимость нефти из России «нелепа», а последствия ограничения поставок будут катастрофическими.

В эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт заявил, что сама по себе «идея о введении ограничений цены на российскую нефть, которую продвигает Вашингтон, грозит глобальной энергетической катастрофой».

Галь Люфт считает, что в США недооценивают последствия ограничений цены и поставок российской нефти, так как не до конца понимают принципы работы энергетического рынка. Если Вашингтон продолжит стоять на своей позиции, то западные политики рано или поздно столкнуться с усилением топливного кризиса, выхода из которого просто не будет.

Эксперт подчеркнул, что схема «нелепа», так как нефть — это не взаимозаменяемый товар. То есть, нельзя просто так взять «перекрыть кран с одной стороны и открыть с другой», тем более при отсутствии альтернатив. Кроме того, цены нельзя заставить упасть, так как нельзя «обмануть законы спроса и предложения».

Ранее портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что ограничения поставок на российскую нефть сыграет на руку компаниям-экспортерам из России. Ведь при ограниченном количестве, которое необходимо будет добывать для отгрузки нефти в Китай и Индию, стоимость «черного золота» не сможет падать — она будет расти.

Скрябин также отмечал, что для российского бюджета не столько важно количество отгружаемой нефти, сколько ее цена. Другими словами, чем дороже нефть, тем дешевле затраты на добычу и логистику меньших объемов, а следовательно, больше прибыли.