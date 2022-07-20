Дмитрий Скрябин: ограничения экспорта российской нефти вызовет глобальный рост цен

Портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин считает, что ограничения экспорта российской нефти вызовет глобальный рост цен на «черное золото», что выгодно для экспортеров из России.

Дмитрий Скрябин отметил, что рост цен может скомпенсировать падение объемов продаж для российских компаний, а значит — будет выгоден для экспортеров. По его оценки, экспортные ограничения сократили отгрузку нефти всего на 3,3 миллиона баррелей в сутки в Европу, при этому превысили два миллиона баррелей в сутки экспорта в Китай и Индию.

При росте стоимости нефти до конца года и увеличения китайского и индийского экспорта, Россия полностью компенсирует потерю экспорта в Европу. Скрябин подчеркнул, что для российского бюджета важен не столько объем поставок, сколько уровень цены нефти.

Аналитик привел в пример текущую стоимость со скидкой примерно в 30 долларов к эталонной марке Brent, которая поэтапно растет, а стоимость нефти падает. Это связано с санкционными рисками в отношении покупки нефти российского происхождения.

В свою очередь российская нефть растет в цене на фоне увеличения поставок и ужесточения экспортных ограничений, опять же, из-за рисков экспортеров России. При этом скидка на российскую нефть меньше скидки на марку Brent, а с учетом того, что она и так дороже, выгодна российских экспортеров превышает 1,5 раза.