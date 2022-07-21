В Москве на улице Новаторов обнаружили тело генерала ФСБ Евгения Лобачева
По сообщению телеканала РЕН ТВ, в российской столице обнаружили тело 76-летнего отставного генерал-лейтенанта Федеральной службы безопасности Евгения Лобачева.
Мертвого офицера ФСБ обнаружили вечером 20 июля 2022 года на лестничной площадке дома по улице Качалинской. Рядом с ним находится пистолет системы ТТ.
В правоохранительные органы обратилась супруга генерала и сообщила, что днем после прогулки он не вернулся домой.
Источники телеканала РЕН ТВ уточнили, что отставной генерал-лейтенант имел проблемы с финансовым положением и состоянием здоровья. Правоохранительные органы Москвы начали проведения проверки.
Ранее, 15 июля 2022 года, в своей квартире в городе Москва был найден мертвым генерал-майор Службы внешней разведки России, 90-летний Лев Соцков.
Рядом с телом также находится наградной пистолет системы ТТ и записка.
В записке говорилось, что пистолет ТТ — реликвия боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии.
Тело обнаружили по улице Новаторов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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