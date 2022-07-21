По сообщению газового оператора Nord Stream AG, Германия возобновила прием российского газа по «Северному потоку», однако до максимально возможной прокачки должно пройти определенное время.

Поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» возобновились в четверг утром, 21 июля 2022 года. Именно в этот день завершилось плановое техническое обслуживание, о чем заявил «Газпром» накануне вечером. Кроме того, российская сторона увеличила поставки газа и в Италию.

Из данных оператора следует, что немецкая газотранспортная компания начала прием российского газа с 07:00 утра по московскому времени 21 июля 2022 года. Данные подтверждают немецкие газопроводы OPAL и NEL. На данный момент прокачка газа составляет 30% от максимума.

В Nord Stream AG отметили, что газопровод в скором времени должен заработать на полную мощность, однако пока идут испытания после планового технического обслуживания, прокачивать «газ на полную» нельзя — это противоречит техники безопасности.

При этом Федеральное сетевое агенство Германии сообщает, что сомневается в постановлении полного объема прокачки газа. По словам главы агенства Клауса Мюллера, если на данный момент загрузка составляет 30%, то в обозримом будущем она дойдет максимум до 40% от возможностей газопровода.