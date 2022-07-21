Германия возобновила прием российского газа по «Северному потоку»
По сообщению газового оператора Nord Stream AG, Германия возобновила прием российского газа по «Северному потоку», однако до максимально возможной прокачки должно пройти определенное время.
Поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» возобновились в четверг утром, 21 июля 2022 года. Именно в этот день завершилось плановое техническое обслуживание, о чем заявил «Газпром» накануне вечером. Кроме того, российская сторона увеличила поставки газа и в Италию.
Из данных оператора следует, что немецкая газотранспортная компания начала прием российского газа с 07:00 утра по московскому времени 21 июля 2022 года. Данные подтверждают немецкие газопроводы OPAL и NEL. На данный момент прокачка газа составляет 30% от максимума.
В Nord Stream AG отметили, что газопровод в скором времени должен заработать на полную мощность, однако пока идут испытания после планового технического обслуживания, прокачивать «газ на полную» нельзя — это противоречит техники безопасности.
При этом Федеральное сетевое агенство Германии сообщает, что сомневается в постановлении полного объема прокачки газа. По словам главы агенства Клауса Мюллера, если на данный момент загрузка составляет 30%, то в обозримом будущем она дойдет максимум до 40% от возможностей газопровода.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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