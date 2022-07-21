Минюст России просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Министерство юстиций Российской Федерации обратилось в суд с прошением о ликвидации на территории страны европейского агентства «Сохнут». Слушания начнутся 28 июля 2022 года.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году. С момента основания организации главной целью была помощь в репатриации евреев палестинской земли. После появления страны Израиль и обретением независимости — «Сохнут» занималось помощью репатриации в израильское государство.

На территории России до сих пор действует представительство агенства, которое называется АНО «Сохнут». Ранее авторитетное израильское издание The Jerusalem Post сообщало, что правительство России потребовало от руководства агентства прекратить деятельность на территории страны.

При этом представители АНО «Сохнут» на территории Российской Федерации опровергли информацию The Jerusalem Post о том, что к ним обращалось руководство страны с требованием прекращения деятельности.

Тем не менее, сегодня информация об обращении Министерства юстиций РФ в суд с прошением о ликвидации организации в стране подтверждена официально. Слушания по делу назначены на 28 июля 2022 года.