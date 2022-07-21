Кремль отреагировал на идею США признать Россию спонсором терроризма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство России крайне негативно оценивает заявление США о возможном признании российской стороны спонсором терроризма.

Песков отметил, что даже слова о такой возможности могут окончательно исполнить российско-американские отношения, которые фактически находятся на нуле. Поэтому негативная реакция на идею США о возможном признании России страной спонсором терроризма в правительстве оценивают крайне негативно.

Ранее авторитетное политическое издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщало, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала госсекретарю Энтони Блинкену о том, что Госдепартамент обязан признать Россию спонсором терроризма из-за украинского кризиса.

Представители Пелоси и Блинкена никак не прокомментировали это сообщение, однако не стали отрицать, что такой разговор действительно был. При этом эксперты не понимают, почему Конгрессу понадобилось это от Госдепартамента США, потому что нет никаких законодательных и юридических препятствий сделать это самостоятельно.

В американских список государств спонсоров терроризма на данный момент внесено четыре государства: Иран, Корейская Народная Демократическая Республика (Северная Корея), Куба и Сирия. США обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении этих стран.