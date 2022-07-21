Лукашенко: обсуждать вопрос Херсона, Донецка и Луганска уже поздно

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью газете France Press заявил, что обсуждать вопрос Херсона, Донецка и Луганска не имеет смысла, так как уже поздно.

По словам Лукашенко, Киев нуждается в гарантиях, которые не дают «натовцы и американцы». Он отметил, что украинские власти получат гарантии только тогда, когда они согласятся, что с «территории Украины никогда не будет исходить угрозы для российской территории».

Лукашенко считает, что если это произойдет, то Россия даст гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, обсуждать Херсон, Донецк и Луганск не имеет смысла, потому что уже поздно.

Президент Беларуси отметил, что если говорить о феврале-марте этого года, то стало понятно, что «там живут русские люди, которых украинцы гнобили». Лукашенко не понимает, зачем это делалось, так как он «поляков не наказывает за ту политику, которую проводит Варшава в отношении Беларуси».

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси есть этнические поляки, но они «мои» поляки, то есть имеют такие же права, как и белорусы, а белорусы их любят и уважают. Он заключил, что главное вести себя достойно и тогда никто не будет против той или иной политической линии государства.