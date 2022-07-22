ZDF: Германия считает возможность запуска «Северного потока-2» поднятием белого флага над Европой

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выступил с категорическим протестом против обсуждения возможности ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию.

Роберт Хабек заявил, что даже обсуждение запуска газопровода «Северный поток-2» является поднятием белого флага над Германией и Европой. В интервью телеканалу ZDF он пояснил, что фактический запуск трубопровода ничего не изменит, поэтому такой вариант не является приоритетным.

Хабек указал на то, что поставки газа все равно будут находится в руках у России и только ей решать, какое количество она будет пропускать. Таким образом, возможный запуск «Северного потока-2» только увеличит зависимость от российского газа.

Министр утверждает, что обсуждение запуска трубопровода вызывает у России ощущение того, что она добилась своих целей. В целом, Хабек считает, что запуск «Северного потока-2» означал бы «поднятие белого флага над Германией и Европой».

Ранее президент России Владимир Путина по итогам своего визита в Тегеран заявил, что запуск «Северного потока-2» — способ увеличить поставки российского газа в Европу. Он напомнил, что сертификация газопровода и отложенный запуск состоялся по инициативе Германии, Россия же была готова запустить газопровод еще в конце прошлого года. После этого жители Германии начали требовать запуска «Северного потока-2», чтобы избежать экономических проблем.