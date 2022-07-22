Минобороны РФ: российская армия за июль уничтожила четыре американские установки HIMARS
По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в период с 5 по 20 июля 2022 года, российская армия уничтожила четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.
Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что ВС РФ также уничтожили высокоточным оружием транспортно-заряжающую машину для РСЗО HIMARS американского производства. Вся темника была ранее передала ВСУ американской и европейской стороной.
Ранее в Луганской народной республики (ЛНР) сообщали, что в случае необходимости готовы передать обломки уничтоженной реактивной системы залпового огня HIMARS Следственному комитету Российской Федерации для «доказательств военных преступлений Киева».
Представители ЛНР отмечали, что постоянно сотрудничают с российскими следственными органами для выявления обстоятельств обстрелов территории республики и передают вещественные доказательства.
В Министерстве обороны РФ уточнили, что две пусковые установки HIMARS были ликвидированы в районе Малотарановки, одна в районе Красноармейска вместе с транспортно-заряжающей машиной, четвертая РСЗО на восточной окраине Константиновки ДНР.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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