По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в период с 5 по 20 июля 2022 года, российская армия уничтожила четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что ВС РФ также уничтожили высокоточным оружием транспортно-заряжающую машину для РСЗО HIMARS американского производства. Вся темника была ранее передала ВСУ американской и европейской стороной.

Ранее в Луганской народной республики (ЛНР) сообщали, что в случае необходимости готовы передать обломки уничтоженной реактивной системы залпового огня HIMARS Следственному комитету Российской Федерации для «доказательств военных преступлений Киева».

Представители ЛНР отмечали, что постоянно сотрудничают с российскими следственными органами для выявления обстоятельств обстрелов территории республики и передают вещественные доказательства.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что две пусковые установки HIMARS были ликвидированы в районе Малотарановки, одна в районе Красноармейска вместе с транспортно-заряжающей машиной, четвертая РСЗО на восточной окраине Константиновки ДНР.