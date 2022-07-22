Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Шольц отметил, что в действительности «никогда не было технических проблем с выполнением всех обязательств с российской стороны», однако считает Россию ненадежным поставщиком газа.

На пресс-конференции в Берлине Олаф Шольц дал понять, что не следует полагаться на поставки российских энергоресурсов. Он отметил, что есть несколько трубопроводов, которые достигают немецкую принимающую сторону, будь-то украинская ГТС, «Ямал» или «Северный поток».

Канцлер ФРГ признал, что «технически российская сторона всегда выполняет все обязательства, которые у нее есть». Однако быть уверенным в надежности поставок газа сегодня нельзя.

В этом контексте он также упомянул турбину компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», а также заявление Москвы о том, что поставки были сокращены именно из-за нее.

По мнению Шольца, такие утверждения неубедительны, ведь есть несколько путей для полноценных поставок. Кроме того, нет газового эмбарго ни со стороны ЕС, ни со стороны стран «Большой семерки».

Сокращение поставок газа — это действительно примечательный сигнал, что оговоренные контракты не всегда могут исполняться так, как задумано.

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» возобновились в 7:00 по московскому времени 21 июля 2022 года после окончания планового технического обслуживания.

При этом европейских аналитики сомневаются, что они достигнут максимума, так как сегодня составляют 30% от возможностей мощностей, а к отопительному сезону могут не превысить 40%.

Если поставки газа не восстановятся в полном объеме, Европа может не успеть заполнить газовые хранилища на необходимые 80% до зимы.

Шольц указал на это и добавил, что «именно поэтому страны Европейского союза перестраховываются и ищут альтернативных поставщиков».