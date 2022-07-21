Аналитик Юшков: Европа не успеет заполнить газовые хранилища до зимы

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что «Северный поток» не панацея, а Европа может не успеть заполнить газовые хранилища до зимы.

Игорь Юшков отметил, что еще до даты ухода «Северного потока» на плановое техническое обслуживание, объемы поставок российского газа в Европу были сокращены. Россия объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канате турбины, а Европа не на шутку паниковала.

Теперь на газовом рынке произошла определенная разрядка — турбину возвращают, а «Северный поток» возобновил работу после технического обслуживания. Однако эта разрядка, по мнению аналитика, скорее эмоциональная, чем фактическая.

Юшков подчеркивает, что запуск «Северного потока» кардинально не поменял ситуацию на газовом рынке Европы, пусть и немного снизил цены, но все равно не будут ниже 1000 долларов за тысяч кубометров. Все, что удалось сделать Европе — убрать критическую ситуацию. При этом общий дефицит газа все равно сохранился.

Аналитик ФНЭБ напомнил, некоторые эксперты и вовсе опасались, что «Северный поток» не возобновит работу. Кроме того, турбина из Каналы пока не доехала до России, а Путин говорил, что необходимо ремонтировать и вторую (то есть, отключать и отправлять на ремонт в Канаду).

Игорь Юшков заключил, что говорить о «решении проблемы» нельзя. Сначала должна быть доставлена первая турбина и подключена, потом — пропускная способность увеличиться (от переподключения она напротив снизится). В лучшем случае она увеличится до 67 миллионов кубометров в сутки в августе, но это все равно не прежние объемы, необходимые Европе.

Таким образом, аналитик ФНЭП считает, что Европа может и не заполнить газовые хранилища на необходимые 80% до зимы к началу отопительного сезона.