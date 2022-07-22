Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, который представляет украинскую делегацию в Стамбуле, подписал свою часть соглашения с Турцией и ООН об экспорта зерна из заблокированных портов.

Аналогичный документ подписали министр обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш. При этом контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Украиной, однако в них будут находится только те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подляг заявил, что Кремль и Киев не будут подписывать договор по зерну друг с другом. Украинская сторона подпишет документ с Турцией и ООН, а российская — заключит с ними зеркальные соглашения.

21 июня президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал подписание соглашения по экспорту украинского зерна в Стамбуле. Встреча происходит в формате четырех сторон — России, Украины, Турции и главы ООН. Первые переговоры по данному вопросу прошли неделей ранее в закрытом формате без присутствия прессы.

Ранее сообщалось, что для подписания документа по вывозу зерна из заблокированных портов Украины с российской стороны в Турцию прибыл министр обороны Сергей Шойгу.