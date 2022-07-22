Habertürk: Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по вывозу украинского зерна
Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по вывозу украинского зерна.
Соглашение и гарантии безопасности по вывозу зерна с территории Украины должна подписать главы оборонных ведомств России и Турции. После этого документ отправится на утверждение министра транспорта Украины, который возглавляет украинскую делегацию в Стамбуле.
Документ предполагает гарантии зернового коридора, который позволит доставить не менее 25 миллионов тонн зерна на глобальные рынки. Первый этап — подписание соглашения и разблокировка судов с продовольствием, которые заблокированы в украинских портах (их приблизительно 80).
В ближайшие недели после подписания документа, механизм доставки на глобальные рынки будет проработан и реализован. Сколько тонн отправиться первыми рейсами не сообщается, однако Турция, Россия и Украина уже оговорили все условия транспортировки.
Телеканал Habertürk уточняет, что соглашение будет подписано сегодня, 22 июля 2022 года. Именно для этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл с личным визитом в Стамбул.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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