Reuters: МИД Канады подтвердило гибель канадского наёмника ВСУ на Донбассе

Представители МИД Канады подтвердили гибель канадца, воевавшего на украинской стороне в боях на Донбассе.

24 июля уполномоченные сотрудники Министерства иностранных дел Канады подтвердили в пресс-релизе для международного новостного агентства Reuters информацию о гибели канадского наёмника ВСУ.

Также издательство отметило, что семье погибшего канадского наёмника оказывается вся необходимая консульская помощь, а дальнейшие подробности произошедшего не будут предаваться огласке.