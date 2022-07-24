Reuters: МИД Канады подтвердило гибель канадского наёмника ВСУ на Донбассе
Представители МИД Канады подтвердили гибель канадца, воевавшего на украинской стороне в боях на Донбассе.
24 июля уполномоченные сотрудники Министерства иностранных дел Канады подтвердили в пресс-релизе для международного новостного агентства Reuters информацию о гибели канадского наёмника ВСУ.
Также издательство отметило, что семье погибшего канадского наёмника оказывается вся необходимая консульская помощь, а дальнейшие подробности произошедшего не будут предаваться огласке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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