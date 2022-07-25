Israel Hayome: премьер Израиля поручил МИД подготовить ряд политических мер в случае закрытия «Сохнут» в России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить ряд политических мер, в случае закрытия агентства «Сохнут» на территории России.

По данным авторитетное израильского издания Israel Hayome, премьер-министр страны Яир Лапид отправил в Москву делегацию, которая должна была «отговорить» российское правительство от закрытия агентства «Сохнут». Визит прошел 24 июля 2022 года, однако никаких результатов не принес.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году и занималось репатриацией евреев палестинской земли. После появления государства Израиль и обретения им независимости «Сохнут» начал заниматься помощью в репатриации в израильское государство всех евреев.

На территории РФ действует представительство агентства АНО «Сохнут». Ранее сообщалось, что правительство России потребовало от руководство организации прекратить работу на территории страны, однако подтверждения этому долгое время не было.

Позже стало известно, что Министерство юстиций РФ обратилось в суд с прошением «о ликвидации на территории России еврейского агентства АНО «Сохнут». Слушания по делу должны начаться 28 июля 2022 года.