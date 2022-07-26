Захарова раскритиковала антироссийскую позицию Израиля по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская позиция Израиля по ситуации в Украине — неконструктивный и необъективный взгляд, который вызывает сожаление.

Захарова указала на риторику Тель-Авива в последние месяцы, к которой возникают вопросы. По ее словам, Израиль на самых разных дипломатических и политических уровнях дает антироссийские оценки, но проукраинская позиция сформировалась только сейчас.

Она считает, что позиция Израиля не затрагивает интересы украинского народа, а только поддерживает киевский режим. При этом озвучена она была абсолютно созвучно диктованному голосу Запада. То есть, риторика вторит тому, что говорят в США и ЕС не выражая собственное мнение.

Мария Захарова подчеркнула, что импульс к усложнению двусторонних отношений с Израилем исходил не из России. Однако когда российская сторона слышит антироссийскую риторику, она не может не реагировать на такие заявления Тель-Авива.

Официальный представитель МИД РФ заключила, что Израилю хочется задать вопрос о том, что «не считают ли эти самые люди, что их действия и заявления влияют на двусторонними отношения с Россией».