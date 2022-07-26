МИД России обвинил Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что официальные Афины не проводят контактов с Москвой из-за «новой политики». Он отметил, что это разрушает двусторонними отношения.

Андрей Маслов отметил, что с конца февраля между Афинами и Москвой практически полностью разрушены двусторонние отношения, который больше нет, как и сотрудничества, контактов. Все это обнулилось буквально в считанные дни, а наработки, наколенные за десятилетия, канули в неизвестность.

Дипломат подчеркнул, что именно греческая сторона разрушает двусторонние отношения, так как Москва не отказывается от контактов и сотрудничества. Тем не менее, Афины следовали и будут следовать официальной позиции Евросоюза, которая полностью антироссийская.

Несмотря на то, что Греция не так охотно вводит санкции против России, а также не выступает с публичными заявлениями и антироссийской риторикой, фактически отношений между странами сегодня не существует.

Ранее российское правительство включило Данию, Словению, Грецию, Хорватию и Словакию в обновленный список недружественных иностранных государств. Этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства и консульские представительства на территории России работников.