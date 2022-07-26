ВСУ снова совершили атаку на Брянскую область России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с территории Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное», расположенное в Севском районе.

26 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели атаку Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, на таможенный пост с квадракоптера было сброшено взрывчатое вещество.

Александр Богомаз отметил, что в результате инцидента есть четвертое пострадавших, которым на данный момент оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают оперативные службы и следователи РФ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что 25 июля 2022 года со стороны Украины прилетел беспилотный аппарат, который сбросил боеприпас рядом с автомобильным пунктом пропуска Новые Юрковичи в Климовском равне Брянской области.

После атаки со стороны Украины, два человека получили ранения и были госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В Брянской области до 7 августа 2022 года действует высокий уровень террористической опасности, который скорее всего будет продлен на неопределенный срок.