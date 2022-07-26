Цены на газ в Европе снова взлетели до отметки в $2000 за тысячу кубометров

По данным Лондонской биржи ICE, в ходе торгов 26 июля 2022 года, стоимость газа в Европе снова взлетели и превысили отметку в $2000 долларов за одну тысячу кубометров.

Стоимость газа резко растет на фоне опасений Европы в дефиците. Ранее российская государственная корпорация «Газпром» анонсировал дальнейшее сокращение поставок «голубого топлива» по основному маршруту экспорта в Европу — трубопроводу «Северный поток».

Кроме того, 25 июля 2022 года, компания сообщила об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». В пресс-службе «Газпром» отметила, что она отвечает за прокачку газа по трубопроводу.

На данный момент суточная пропускная способность КС «Портовая» составляет 33 миллиона кубометров в суки — это всего 20% от ее мощности. При этом поставки газа из России в Европу шли в сниженном объеме с июня 2022 года, что по утверждениям российской стороны было связано с проблемами другой турбины.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что никаких технических причин для снижения объемов поставок газа на данный момент нет, поэтому Европа должна готовиться к полному отключению от поставок газа. Симсон отметил, что ЕС считает решение России в снижении поставок газа «политически мотивированным».