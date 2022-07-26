ЕС опасается полной остановки поставок газа из России на фоне новых сокращений объемов

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что слова «Газпрома» о дальнейшем сокращении Россией объемов газа в ЕС заставляют задумываться о полном прекращении поставок.

На заседании Совета Евросоюза на уровне министров энергетики обсуждаются проблемы сокращения поставок газа из России, а также возможность сокращения потребления газа в странах ЕС на 15%. Кадри Симсон отметил, что не все страны ЕС готовы к сокращению потребления, а некоторые попросту не могут это сделать в силу технологических особенностей производства.

При этом Кадри Симсон считает, что прекращение поставок российского газа может произойти в любой момент, а новые ограничения объемов только подтверждают опасения. По его словам, нет никаких технических оснований, чтобы сокращать объемы, однако Россия это делает.

Кадри Симсон добавил, что Евросоюз сделает все возможное для разработки стратегии, которая упреждает сокращение потребления. Однако «заставить» все страны ЕС сократить потребление газа на 15% задача не из легких (кроме технологических трудностей, есть еще и напряжение в обществе).

Ранее опасения в прекращении поставок газа из России выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Россия уже частично прекратила поставки газа в некоторые из 12 стран ЕС, поэтому в целом нужно быть готовыми к худшему сценарию и полной остановке поставок.