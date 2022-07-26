Дмитрий Песков выразил надежду, что ЕС не ограничит выдачу виз россиянам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство России надеется, что инициатива ограничить выдачу виз россиянам в Финляндии и других странах ЕС не найдет применения.

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин отмечал, что российская дипломатическая миссия внимательно отслеживает высказывания европейских политиков по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. К сожалению, такая вероятность действительно есть.

До этого несколько стран заявили о готовности ограничить визы гражданам Российской Федерации. По мнению Волынкина, страны Прибалтики, Польша и Чехия формально уже приостановили прием российских документов на получение шенгенской визы, хотя официально об этом не объявлено.

Песков заявил, что Россия крайне негативно отреагирует в случае, если Финляндия или другие страны ЕС перестанут выдавать визы россиянам и пригрозил ответными мерами. При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно меры могут быть предприняты с российской стороны.

Он подчеркнул, что ограничения в выдаче виз для граждан России — отчаянный шаг со стороны Запада. По словам Пескова, у него просто «иссякает арсенал мер, которые способны оказать давление на Российскую Федерацию». При этом исключать возможность отмены выдачи шенгенских виз для россиян нельзя.