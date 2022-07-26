В МИД РФ заявили о возможном прекращении выдачи россиянам шенгенских виз

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что российская сторона не исключает прекращение выдачи шенгенских виз для россиян в свете действий Запада.

Иван Волынкин подчеркнул, что Россия выступает за сохранение взаимных поездок, однако МИД РФ фиксирует все чаще доносящиеся призывы из Европы о прекращении выдачи шенгенских виз для российских граждан. Большинство призывов делаются политиками или общественными деятелями.

Волынкин отметил, что это показывает нарастающую русофобию. Кроме того, наблюдается фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных на территории страны консульских учреждениях Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.

Директор консульского департамента МИД РФ добавил, что нельзя исключать полную остановку выдачи шенгенских виз, так как в виду «радикальной деградации консульских связей с остальными странами даже такой невероятный сценарий может быть реализован».

При этом российская сторона, по словам Ивана Волынкина, будет и в дальнейшем выступать за сохранение возможности взаимных поездок в страны Шенгенского соглашения. Россия надеется на прагматизм и здравый смысл Европейского союза.