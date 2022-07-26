Бени Ганц: Израиль готов нанести удары по Ирану из-за ядерной программы

Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство готово нанесли удары по Ирану из-за продолжающегося развития ядерной программы.

В эфире «13 канала» израильского национального телевидения, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что в случае продолжения развития ядерной программы Ираном, еврейское государство полностью готово к нанесению удара по военной инфраструктуре.

Бени Ганц добавил, что Иран — это только частичная проблема Израиля, которая так или иначе затрагивает весь мир. При этом Израиль готов нанести упреждающий удар для сдерживания немирного атома.

Ранее Ганц заявлял, что в дополнение к своим ядерным амбициям Иран экспортирует террор в Турцию, Европу, Латинскую Америку, Африку и на Ближний Восток. Поэтому нельзя считать Иран «какой-то региональной проблемой, так как она глобальная».

Министр отмечал, что Израиль всегда наблюдал и будет наблюдать за регионом и оперативно реагировать на любую угрозу стратегическим активам, суверенитет и гражданское население. При этом, Ганц подчеркивал, что так или иначе Израиль готов работать с партнерами, которые сотрудничают с Ираном.