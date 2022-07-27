Американист Рогулев подтвердил слова Трампа о превращении США в СССР

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США постепенно прекращаются в СССР, Венесуэлу или Кубу. Его слова прокомментировал директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев.

Юрий Рогулев отметил, что Трамп отчасти прав, так как левые радикалы во главе с демократической партией буквально закрывают страну. По его слова, около 100 человек в Конгрессе реальные социалисты, а это значительная часть правительства США.

При этом руководят США не социалисты, а страна никогда не была социалистической. Кроме того, на федеральном уровне нет никаких социал-демократических партий, они «закончились» в 1930-х годах. Правда, бывшие социал-демократы стали просто демократами, но это другая история.

Если США продолжат санкционную политику и будут закрываться от России, а также закрывать Россию от Европы, по мнению Рогулева, очевидно, что общество будет требовать социалистических прав, при которых все равны.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США стоят на коленях и терпят в глобальном пространстве одно унижение за другим. По его словам, он продолжит заниматься политикой, чтобы США не прекратились в СССР, Кубу или Венесуэлу, однако страна «очень быстро движется в ад».