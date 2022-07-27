Песков объяснил снижение поставок газа в Европу до 20% от максимальной мощности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, утверждение того, что российская сторона будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит незаконные санкции, неверное.

Песков отметил, что неправильно связывать снижение объемов поставок газа в Европу с санкционной политикой ЕС. По его словам, «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько это возможно технические. Увязывать поставки газа с требованием снять незаконные санкции нельзя.

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство России хорошо понимает, что сегодня технические возможности для прокачки газа в страны Европы значительно меньше, так как процесс технического обслуживания разных агрегатов чрезвычайно затруднен.

Трудности вызывают как раз европейские и американские санкции, которые не позволяют оперативно производить техническое обслуживание и менять запасные компоненты, а также выполнять капитальный ремонт запчастей и другие регламентные обязательные работы с оборудование газопровода и компрессорной станции.

Дмитрий Песков заключил, что по мере того, как будут выполняться работы по обслуживанию на стороне «Газпрома», будет возможность начинать прокачивать большее количество газа. На данный момент трубопровод может осуществлять прокачку только 20% от мощности, однако это не означает, что так будет всегда.