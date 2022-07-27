Газотранспортный оператор Германии Gascade сообщает, что поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной турбины.

С 8:00 часов 27 июля 2022 года поставки газа из России по «Северному потоку» составляют 1,28 миллионов кубометров газа в час или 20% от максимальной мощности трубопровода. На данный момент пропускная способность составляет не более 31 миллиона кубометров.

Ранее российская госкорпорация «Газпром» сообщила, что вынуждено останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя КС «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается только одна турбина.

На фоне этих новостей стоимость газа в Европе взлетела до рекордных 2 300 долларов за одну тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022 года. Цена газа била рекорды уже вчера и составляла около 2 000 долларов за одну тысячу кубометров, однако оказалось, что это не потолок.

В Германии выразили сомнение в технических сокращениях поставок российского газа и считают такое решение «Газпрома» политическим мотивированным. Страны ЕС и вовсе опасаются прекращения поставок газа из России в любой момент. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа должна быть готова к такому сценарию.