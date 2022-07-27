Associated Press: фермеры в Нидерландах начали сбрасывать навоз на дорогах и блокировать движение

Авторитетное издание Associated Press сообщает, что в Нидерландах возобновились протесты фермеров в ответ на ограничения выбросов азота и аммиака в атмосферу.

Фермеры в Нидерландах начали сбрасывать навоз на дорогу и блокировать движение. Радикально настроенные фермеры устраивают пожары вдоль шоссе. Несколько магистралей в восточной и центральной части Нидерландов полностью перекрыты из-за блокад протестующих.

Демонстрации начались после того, как правительственный посредник разослал фермерским организациям приглашение обсудить способы сокрушения выбросов азота. Некоторые фермеры сразу же отвергли приглашение, остальные не согласились с новыми правилами позже.

Фермеры Нидерландов недовольны планами правительства страны по ограничению выбросов азота и аммиака. По их мнению, такие ограничения способны разрушить их бизнес и лишить их семьи заработка. Кроме того, многие считают, что это в целом вредит сельскохозяйственному образу жизни страны.

Сообщается, что пожарные службы Нидерландов не справляются с расчисткой дорог. В добавок к блокировки магистралей, фермеры начали устраивать пожары вдоль шоссе и сбрасывать навоз прямо на дорогие. Правительство никак не комментирует ситуацию.