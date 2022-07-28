Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украину просто необходимо избавить от неонацистских настроений. Он подчеркнул, что на это направлена специальная военная операция.

Дмитрий Песков считает, что Украина должна быть полностью освобождена от неонацистских настроений. Специальная военная операция России на украинской территории направлена именно на эти цели, поэтому «некоторые меры по денацификации уже принимаются».

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство Российской Федерации и президент Владимир Путина поддерживают настрой на то, что Украину «необходимо в целом освобождать от всевозможных проявлений неонацизма».

При объявлении о начале специальной военной операции в Украине, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главная цель российской армии — денацификация и демилитаризация украинской стороны. Он также отметил, что украинские настроения угрожают России.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Россия присоединит к себе новые территории осенью текущего года. Скорее всего речь шла об освобожденных Россией территориях Херсонской и Запорожской областях Украины.