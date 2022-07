Заявление о сексуальном насилии против Боба Дилана было отклонено

Женщина, которая подала в суд на американского певца Боба Дилана, утверждая, что он изнасиловал ее почти 60 лет назад, отозвала свою жалобу, сообщил адвокат музыканта.

«Это дело завершено (...) Мы счастливы, что истец отказался от этой пародии на правосудие», — указал в заявлении для СМИ адвокат Боба Дилана Орин Снайдер.

В преддверии слушаний на этой неделе в нью-йоркском суде адвокат заявил о существовании электронных писем, свидетельствующих о несоответствиях обвинений, и подозревал истца в удалении этих элементов, которые могли бы оправдать фолк-рок-певца.

В жалобе, поданной в августе прошлого года, женщина, идентифицированная только по ее инициалам, JC, утверждала, что Боб Дилан подвергал ее сексуальному насилию в течение шести недель, с апреля по май 1965 года. Ей тогда было 12 лет.

Певец «злоупотреблял своим статусом музыканта, чтобы снабжать JC алкоголем и наркотиками, а также неоднократно подвергал его сексуальному насилию», также Боб Дилан обвинялся в том, что он физически угрожал молодой девушке.

Обладатель Нобелевской премии по литературе 2016 года за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции», 81-летний Боб Дилан считается одним из величайших авторов-исполнителей всех времен. Среди его самых известных песен - «Blowin 'in the Wind», «The Times They Are a-Changin» и «Like A Rolling Stone».