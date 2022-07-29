Зеленский: украинский военнопленный "кастрирован российскими войсками" на ужасающих кадрах

В прокремлевских социальных сетях появились ужасающие кадры видео, где группа солдат прижимает военнослужащего вооруженных сил Украины к земле, а затем с помощью ножа для разрезания коробок снимает с него одежду и калечит его.Неясно, что случилось с украинским солдатом, но он вряд ли пережил бы ранения без немедленной медицинской помощи.

Видеозапись, которая первоначально была опубликована на пророссийских каналах в приложении для обмена сообщениями Telegram, С тех пор видео было распространен в Twitter и проукраинских Telegram-каналах.

Советник президента Украины в пятницу подтвердил подлинность видеозаписи и пообещал привлечь виновного к ответственности.

“Мир должен осознать: Россия - страна каннибалов, которым нравятся пытки и убийства”, - написал Михайло Подоляк в своем твиттере. Народный депутат Украины Инна Совсун добавила: “Россия должна заплатить за это. Дайте Украине оружие, необходимое нам, чтобы остановить этот кошмар раз и навсегда. Мир не может притворяться, что этого не происходит”.

С тех пор как ужасные кадры были опубликованы в Интернете, интернет-сыщики попытались идентифицировать ответственного за это солдата.

Предполагается, что группа российских солдат принадлежит к подразделению спецназа "Ахмат Грозный" из российского региона Чечни. Это подразделение ранее снимало себя на видео, принимая участие в нескольких операциях в рамках российского вторжения в Украину.