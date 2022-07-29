В ООН заявили об отсутствии признаков окончания конфликта в Украине

Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Розмари Ди Карло, сегодня до сих пор нет никаких признаков завершения военного конфликта на территории Украины.

Розмари Ди Карло отметила, что есть противоположные признаки — последние несколько месяцев показывают, что боевые действия в отдельных регионах Украины только усиливаются. Она добавила, что проблему усугубляет «практически полная остановка политического диалога».

Замгенсекретаря ООН подчеркнула, что украинский кризис усугубляет ситуацию с наступлением отопительного сезона в Европе: «завершается лето, возникает необходимость готовиться к зиме».

Кроме того, проблема с отопительным сезоном будет и в Украине — необходимо избежать новый гуманитарный кризис. Розмари Ди Карло призвала приложить все силы участвующих в разрешении конфликта государств, чтобы избежать новых катастроф.

Розмари Ди Карло заключила, что даже продовольственный кризис, который развивается последние несколько месяцев, отходит на второй план, так как в его разрешении есть видные перспективы, а в разрешении украинского кризиса — нет. Она добавила, что эскалации способствует «любая риторик с любой стороны».