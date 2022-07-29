ВСУ сбросили запрещённые мины «Лепесток» на Макеевку в ДНР

Украинские военнослужащие обстреляли их американской РСЗО HIMARS Макеевку, сбросив на город ВСУ запрещённые противопехотные мины «Лепесток».

В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР сообщила о том, что украинские солдаты открыли огонь из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Макеевке.

Сотрудники ведомства отметили, что ВСУ сбросили на Макеевку запрещённые ПФМ-1 «Лепесток», тем самым нарушили Оттавский договор, запрещающий не только применение, но и хранение противопехотных мин.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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