Украинские военнослужащие обстреляли их американской РСЗО HIMARS Макеевку, сбросив на город ВСУ запрещённые противопехотные мины «Лепесток».

В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР сообщила о том, что украинские солдаты открыли огонь из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Макеевке.

Сотрудники ведомства отметили, что ВСУ сбросили на Макеевку запрещённые ПФМ-1 «Лепесток», тем самым нарушили Оттавский договор, запрещающий не только применение, но и хранение противопехотных мин.