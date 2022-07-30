Какую культуру лучше посадить после сбора чеснока или лучше оставить землю отдыхать

Нужно ли засаживать грядки, с которых только что собрали чеснок, или лучше дать почве время на отдых.

Сбор озимого чеснока обычно приходится на вторую половину июля, поэтому около половины сезона грядки оказываются невостребованными. Можно, конечно, дать время земле отдохнуть, но в принципе нет ничего криминального в том, чтобы засадить чесночные грядки повторно, и получить второй урожай. Правда, делать это необходимо с умом.

Для того, чтобы получить второй качественный урожай, следует верно подготовить участок и подобрать культуры, которые успеют дать плоды до первых холодов.

После сбора чеснока грунт, как правило, остается хорошо насыщенным азотом, а это очень положительно сказывается на росте других растений. А вот фосфора в почве при таких условиях может не хватать. Поэтому внесение фосфорных удобрений является обязательным шагом.

Кроме того, крайне важно грамотно подготовить грядки. Для этого после сбора урожая чеснока следует убрать с грядки всю лишнюю сорную растительность, а затем произвести обработку растворенной в воде марганцовкой или медным купоросом. Эта процедура позволит уничтожить грибковые споры и болезнетворные микроорганизмы. В случаях, если на этом участке уже приходилось бороться с насекомыми-вредителями, можно также провести профилактическую обработку подходящим составом.

После этого перед самым новым посевом нужно перекопать грядки относительно неглубоко. Мерилом может стать лопаточный штык. Перекопав, очень важно разровнять землю, и убрать остатки корешков.

Момент перекапывания прекрасно подходит для внесения фосфорно-калийных удобрений. Органической альтернативой может стать перепревший навоз, исходя из пропорции пять-семь килограммов на один квадратный метр.

Выбор культур для посадки должен определяться погодными условиями региона. Важно, чтобы после посадки оставалось не менее двух теплых месяцев. Поэтому рекомендуется высаживать неприхотливые растения, например, пряности и зелень, которые отличаются быстрым ростом, и не требуют повышенного внимания.

Отличным решением будет и высадка листовых культур, таких как салат-латук или пекинская капуста. Что же касается урожайных корнеплодов, то здесь многое зависит от сорта. Подойдут сорта с ранним созреванием черной редьки, редиса, дайкона.

После чеснока можно вырастить и еще один урожай огурцов, но к моменту сбора чеснока у вас уже должна быть готовая рассада, которую сразу же можно высадить на грядку.

Если же стоит задача укрепить почву и дать ей отдых, можно засеять освободившееся от чеснока пространство растениями-сидератами, такими как фацелия, бобы, зерновые или горчица.