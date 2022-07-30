Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о точном числе жертв ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке.

В субботу, 30 июля 2022 года, официальные представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил, что в результате вчерашней атаки ВСУ скончались 50 и получили ранения 73 военнопленных украинских солдат. Соответствующие списки погибших и раненых опубликованы российским оборонным ведомством.

Конашенков подчеркнул, что всю ответственность за гибель взятых в плен украинцев, содержащихся в СИЗО города Еленовка Донецкой Народной Республики, лежит на главе киевского режима Зеленском и его союзниках.