Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о точном числе жертв ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке.
В субботу, 30 июля 2022 года, официальные представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил, что в результате вчерашней атаки ВСУ скончались 50 и получили ранения 73 военнопленных украинских солдат. Соответствующие списки погибших и раненых опубликованы российским оборонным ведомством.
Конашенков подчеркнул, что всю ответственность за гибель взятых в плен украинцев, содержащихся в СИЗО города Еленовка Донецкой Народной Республики, лежит на главе киевского режима Зеленском и его союзниках.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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