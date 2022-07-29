ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS тюрьму в Еленовске, сорок военнопленных погибли
Представитель правительства ДНР Даниил Безсонов сообщил об ракетном обстреле со стороны ВСУ тюрьмы в Еленовске, есть погибшие и раненые.
В пятницу, 29 июля 2022 года, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские националисты обстреляли тюрьму в Еленовске, где находились под стражей пленённые солдаты ВСУ, чтобы избавиться от ненужного балласта.
Безсонов уточнил, что по предварительной информации украинские националисты производили обстрел из американской РСЗО HIMARS, что привело к гибели 40 украинских военнопленных, а также 130 попавших в плен бойцов ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS тюрьму в Еленовске, сорок военнопленных погибли
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Войска Украины атаковали тюрьму в ДНР из HIMARS, убив 40 пленных солдат ВСУ
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США