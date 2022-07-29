ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS тюрьму в Еленовске, сорок военнопленных погибли

Представитель правительства ДНР Даниил Безсонов сообщил об ракетном обстреле со стороны ВСУ тюрьмы в Еленовске, есть погибшие и раненые.

В пятницу, 29 июля 2022 года, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские националисты обстреляли тюрьму в Еленовске, где находились под стражей пленённые солдаты ВСУ, чтобы избавиться от ненужного балласта.

Безсонов уточнил, что по предварительной информации украинские националисты производили обстрел из американской РСЗО HIMARS, что привело к гибели 40 украинских военнопленных, а также 130 попавших в плен бойцов ВСУ получили ранения разной степени тяжести.