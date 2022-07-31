Захарова: решение США отправить Пелоси на Тайвань неадекватно

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что считает неадекватным решение американского правительства отправить Нэнси Пелоси на Тайвань.

31 июля сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что считает неадекватным решение правительства Соединённых Штатов отправить спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси в рабочую поездку на Тайвань, поскольку Китай воспринимает подобные полёты как вторжение на свою территорию.

Также Захарова уверена, что сама Пелоси промышляет неким политическим авантюризмом, который дестабилизирует обстановку в тайваньском проливе до уровня сюрреалистичности.