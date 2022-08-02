Какова специфика проращивания рассады в яичной скорлупе: что нужно знать

Пустая яичная скорлупа может стать отличным вариантом для проращивания семян для получения рассады для будущей высадки в открытый грунт или теплицу.

Яичная скорлупа является универсальной и экологически чистой емкостью, которая может быть использована для выращивания рассады практически любых культурных растений. Особенно хороша она для проращивания огуречной рассады, которая требует к себе особого внимания.

А все дело в том, что сама скорлупа является отличным источником питания для молодых растений. Если правильно ее использовать, вы почти наверняка получите здоровую рассаду, которая в будущем даст обильный урожай.

У методики выращивания рассады в скорлупе есть целый ряд достоинств. Среди них высокое содержание извести в скорлупе, которая будет стимулировать рост растения, а также способствовать усвоению других питательных компонентов и снижать уровень кислотности в почве.

Помимо этого, яичные скорлупки невелики по размеру, а потому экономят место и средства, поскольку нет необходимости дополнительно приобретать емкости для рассады. А уже при ее перенесении на открытую поверхность, скорлупа будет оберегать растение от медведки, мышей и слизняков.

Первый этап подготовки скорлупы заключается в ее кипячении. Если его проигнорировать, вскоре может появиться запах, начнут размножаться бактерии, и появятся муравьи. При высадке в грунт, посаженная в яичную скорлупу рассада не травмируется, т. к. нет необходимости ее доставать из скорлупки. Она сама растворяется со временем в почве.

Для подготовки к посадке рассады понадобится качественный посевной материал, грунт, прокипяченная скорлупа и игла. Необходимо будет сформировать из скорлупы стаканчики, а на дне иглой сделать прокол, чтобы растение могло избавляться от избытков влаги.

Готовые стаканчики выставляются в яичный лоток, наполовину засыпаются почвой, которую нужно будет смочить. После этого в нее сеются предварительно продезинфицированные в марганцовке семена. Их нужно засыпать на два сантиметра рыхлым грунтом и опрыскать распылителем.

Когда появятся ростки температурный режим можно снизить до пяти градусов днем и до десяти ночью. В период проращивания нужно накрыть посадки пленкой, чтобы получился парниковый эффект, но когда снаружи покажутся первые ростки пленку нужно убрать.

За десять дней до высадки рассады в открытый грунт ее необходимо приучить к более суровым условиям, регулярно вынося на балкон, а за трое суток до посадки оставляют на открытом воздухе на двадцать четыре часа.