Рамзану Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник присвоил звание героя республики и лично вручил награду в виде звезды главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР (высшую награду республики) главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он также поблагодарил жителей Чечни за помощь и поддержку, которую они оказывают ЛНР.

Пасечник отметил, что чеченский народ во главе с Кадыровым оказывает помощь Луганской народной республике с первых дней специальной военной операции России в Украине. Он высоко оценил помощь «в противостоянии с украинскими нацистами».

Глава ЛНР добавил, что считает нужным объединить республиканские и чеченские силы для полного освобождения Луганской народной республики «от украинских фашистов». Такую речь он произнес на церемонии вручения награды.

В заключении торжественной речи по случаю присвоения Героя ЛНР Рамзану Кадырову, Леонид Пасечник заявил, что «в республике хорошо знают, кто такие бойцы подразделения «Ахмат» и высоко ценят их военных профессионализм».