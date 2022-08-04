Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику армии ДНР Ольге Качуре

Владимир Путин подписал президентский указ о присвоении звания Героя России погибшему полковнику ДНР Ольге Качуре с позывным "Корса".

Утром 4 августа Владимир Путин своей подписью ратифицировал президентский указ о награждении полковника Донецкой Народной республики Ольги Качуры званием Героя России посмертно. Качура носила позывной "Корса" и управляла полком артиллерии в ДНР, держа в подчинении 140 человек личного состава.

Днём ранее звание Героя ДНР Ольге Качуре присвоил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин. Сама "Корса" погибла накануне, попав под обстрел ВСУ во время нахождения в машине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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