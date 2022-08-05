В Литве возмутились словами Лукашенко, назвав Беларусь «страной-агрессором»
Заявление президента Лукашенко о том, что нужно делать все, чтобы «порядочным» полякам, литовцам и латышам было предоставлено белорусское гражданство «пропаганда и ложь».
О том, что слова Лукашенко не могут быть правдой заявил советник президента республики по нацбезопасности Кястутис Будрис.
«Эта пропагандистская новость предназначена, наверное, прежде всего, чтобы показать жителям и гражданам, что Беларусь является открытым, дружественным государством, которое хочет уживаться со всеми, не делая никому ничего плохого, а вокруг такие, которые хотят чего-то плохого для Беларуси», — сказал Будрис.
Он также отметил, что это «совершенная ложь» из-за того, что Беларусь сама участвует в спецоперации России на Украине и является агрессором.
«…это очередное коварство или пропагандистская новость», - подчеркнул Будрис.
Советник также попросил литовцев не спешить с принятием решения, в случае измеения гражданства и дать оценку этому предложению Беларуси с морально-этической точки зрения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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